Бывший пилот «Формулы-1» не советует Алонсо возвращаться в королевские гонки

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Бывший гонщик «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о возможном возвращении в серию испанца Фернандо Алонсо.
Бывший пилот «Формулы-1» не советует Алонсо возвращаться в королевские гонки
  • Reuters

«На месте Алонсо я бы не хотел возвращаться. Это будет его третий приход в Renault. Лучше дать Алонсо сосредоточиться на IndyCar или «Дакаре», а в «Формуле-1» дать шанс молодым талантам. Надо прекратить делать ставку на стариков. Райкконену тоже пора завершить карьеру, а Алонсо не стоит возвращаться. То же самое можно сказать про Хюлькенберга. У них уже был шанс, пришло время дать его молодёжи», — цитирует ван дер Гарде GPBlog.

38-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира в классе «Формула-1». Испанец покинул серию в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» на сезон-2020 откажутся от церемонии награждения.

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