В «Формуле-1» на сезон-2020 откажутся от церемонии награждения

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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что в сезоне-2020 в условиях пандемии после гонок не будут проводиться традиционные церемонии награждения.
В «Формуле-1» на сезон-2020 откажутся от церемонии награждения
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Мы не сможем проводить церемонии награждения на подиуме, но рассматриваем возможность организации чего-нибудь прямо на решётке. Один из вариантов — расположить на трассе три призовые машины, а гонщики встанут рядом. Мы также не сможем вручать трофеи, поскольку нельзя подпускать посторонних людей так близко к гонщикам. Однако мы работаем над различными вариантами и думаем над тем, как организовать какую-то церемонию для телезрителей», — приводит слова Брауна пресс-служба «Формулы-1».

Он отметил, что также временно придётся отказаться от парада пилотов, вместо которого планируется брать у них интервью.

«Мы прорабатываем каждый аспект — от момента приезда команд на трассу до момента, когда они её покинут. Есть много способов сделать зрелище интересным, не жертвуя безопасностью», — добавил Браун.

Старт сезона 2020 года был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первый этап планируется провести в Австрии 3—5 июля.

Ранее сообщалось, что FIA хочет избежать столпотворения на стартовой решётке гонок «Формулы-1».

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