FIA хочет избежать столпотворения на стартовой решётке гонок «Формулы-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) разослала организаторам гоночных чемпионатов рекомендации по проведению соревнований в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Motorsport, такой документ был получен и руководством «Формулы-1». В нём, среди прочего, предлагается внести изменения в процедуру старта. Так вместо сбора гонщиков на стартовой решётке перед прогревочным кругом, воля избежание столпотворения, предлагается чтобы гонщики отправлялись на прогревочный круг сразу из боксов команд.

По данным издания в «Формуле-1» не намерены следовать такой рекомендации, но планируют ограничить число человек, допускаемых на стартовую решётку, а также сократить общее время простоя болидов перед началом заездов.

Старт сезона 2020 года был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первый этап планируется провести в Австрии 3—5 июля.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» может провести вторую гонку в Бахрейне на альтернативной версии трассы.