«Формула-1» может провести вторую гонку в Бахрейне на альтернативной версии трассы

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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал о возможной организации второй гонки в Бахрейне на одной из альтернативных версий трассы.
«Формула-1» может провести вторую гонку в Бахрейне на альтернативной версии трассы
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«Одна из привлекательных характеристик Бахрейна — то, что у автодрома есть множество конфигураций. Так что мы можем туда приехать и устроить две гонки на разных версиях трассы. Каждый вариант сертифицирован FIA, так что проблем не будет. Там есть почти овал. Гонка по такой версии будет увлекательной. Разные конфигурации потребуют разных настроек, так что командам придётся повозиться с адаптацией к незнакомому варианту трассы», — приводит слова Брауна пресс-служба чемпионата.

Бахрейн принимает Гран-при «Формулы-1» с 2004 года на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Первоначально гонка 2020 года должна была пройти 19—22 марта, но была отменена из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что две гонки «Формулы-1» могут пройти в Сочи.

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