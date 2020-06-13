Экс-гендиректор «Ростова» увидел связь между ДТП с участием Ефремова и отменой самоизоляции

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Бывший генеральный директор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус выразил мнение, что инцидент с участием известного актёра Михаила Ефремова частично связан с отменой режима самоизоляции в столице России.
Экс-гендиректор «Ростова» увидел связь между ДТП с участием Ефремова и отменой самоизоляции
  • РИА Новости

«И, думаю, не случайно это совпало с отменой в Москве самоизоляции. Представители актёрской профессии живут в другом мире. Им эти два с половиной месяца дались особенно тяжело. Хотя я не оправдываю Мишу», — цитирует Белоуса «Советский спорт».

По словам бывшего генерального директора «Ростова», инцидент с участием Ефремова даст повод недоброжелателям актёра «топтаться на его костях». При этом сам Белоус подчеркнул, что близко знакомые с актёром люди не могут сдержать слёз в данных обстоятельствах.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

Ранее Белоус признался, что ему жаль Ефремова.

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