Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира
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«Я бы отдал «Золотую бутсу» чемпионата мира 1994 года, чтобы увидеть Месси чемпионом мира. Лео — легенда. То, что он делает в «Барселоне», никто не сможет повторить. Не думаю, что существует ещё один такой футболист, как он. С того момента, когда я увидел его 12—13 лет назад, и до сегодняшнего дня меня всё удивляет. Это касается как игровых качеств, так и человеческих. Он всегда помогает тем, кто в этом нуждается», — цитирует Стоичкова Marca.
Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», однако никогда не побеждал со сборной Аргентины на крупном международном турнире.
Ранее Месси назвал возможность играть в футбол даром.