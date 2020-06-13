Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков выразил восхищение капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.

«Я бы отдал «Золотую бутсу» чемпионата мира 1994 года, чтобы увидеть Месси чемпионом мира. Лео — легенда. То, что он делает в «Барселоне», никто не сможет повторить. Не думаю, что существует ещё один такой футболист, как он. С того момента, когда я увидел его 12—13 лет назад, и до сегодняшнего дня меня всё удивляет. Это касается как игровых качеств, так и человеческих. Он всегда помогает тем, кто в этом нуждается», — цитирует Стоичкова Marca.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», однако никогда не побеждал со сборной Аргентины на крупном международном турнире.

Ранее Месси назвал возможность играть в футбол даром.