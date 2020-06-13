Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира

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Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков выразил восхищение капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.
Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я бы отдал «Золотую бутсу» чемпионата мира 1994 года, чтобы увидеть Месси чемпионом мира. Лео — легенда. То, что он делает в «Барселоне», никто не сможет повторить. Не думаю, что существует ещё один такой футболист, как он. С того момента, когда я увидел его 12—13 лет назад, и до сегодняшнего дня меня всё удивляет. Это касается как игровых качеств, так и человеческих. Он всегда помогает тем, кто в этом нуждается», — цитирует Стоичкова Marca.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», однако никогда не побеждал со сборной Аргентины на крупном международном турнире.

Ранее Месси назвал возможность играть в футбол даром.

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