Хоккеист НХЛ Задоров во второй раз станет отцом

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров во второй раз станет отцом осенью.

Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Задоров опубликовал совместную фотографию с супругой Александрой и заявил, что в сентябре у них родится второй ребёнок.

25-летний Задоров известен по выступлениям за российскую команду «Красная Армия», а также канадский «Лондон Найтс» и американские «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В составе коллектива из Денвера он выступает с 2015 года.

Ранее Задоров заявил, что не против подраться с лидером «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.