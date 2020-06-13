Хоккеист НХЛ Задоров во второй раз станет отцом

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Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров во второй раз станет отцом осенью.
Хоккеист НХЛ Задоров во второй раз станет отцом
  • Reuters

Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Задоров опубликовал совместную фотографию с супругой Александрой и заявил, что в сентябре у них родится второй ребёнок.

25-летний Задоров известен по выступлениям за российскую команду «Красная Армия», а также канадский «Лондон Найтс» и американские «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В составе коллектива из Денвера он выступает с 2015 года. 

Ранее Задоров заявил, что не против подраться с лидером «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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