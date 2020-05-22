Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным

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Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о потасовке между форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным
  • Reuters

«Да, я бы с Овечкиным зарубился. На льду всё может произойти, это эмоции. Не вижу ничего такого в их бое. Думаю, после того случая они вышли со льда и пожали друг другу руки. Я понимаю, зачем Андрей это сделал. Так ты на пять минут выводишь со льда лучшего игрока «Вашингтона». А ведь это плей-офф. Такой дракой ты очень сильно заводишь свою команду. Ну представьте — ты с Овечкиным подрался. Как на тебя посмотрят пацаны в раздевалке? Это огромный эмоциональный подъём, не просто так «Каролина» потом переломила ход серии, прошла во второй раунд. Иногда бывает, что лучше принять пару ударов в лицо, соперник получит удаление, а ты забьёшь гол в большинстве», — цитирует Задорова «Матч ТВ». 

Ранее Задоров выразил мнение, что «Миннесота» не подходит Капризову.

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