Источник: «Ювентус» выставил Рэмси на трансфер

Итальянский «Ювентус» в межсезонье намерен продать валлийского полузащитника Аарона Рэмси.

Об этом сообщает Daily Mail. Причиной такого решения стала высокий оклад валлийца, который зарабатывает €450 тыс. в неделю. Туринская команда из-за финансового кризиса хотела бы сократить свою зарплатную ведомость. Сообщается, что на игрока претендуют два клуба Английской премьер-лиги.

Рэмси перешёл в «Ювентус» из «Арсенала» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил четыре мяча.

Ранее «Ювентус» обновил рекорд по числу выходов в финал Кубка Италии по футболу.