Источник: «Ювентус» выставил Рэмси на трансфер

Короткая ссылка
Итальянский «Ювентус» в межсезонье намерен продать валлийского полузащитника Аарона Рэмси.
Источник: «Ювентус» выставил Рэмси на трансфер
  • © REUTERS/Alberto Lingria

Об этом сообщает Daily Mail. Причиной такого решения стала высокий оклад валлийца, который зарабатывает €450 тыс. в неделю. Туринская команда из-за финансового кризиса хотела бы сократить свою зарплатную ведомость. Сообщается, что на игрока претендуют два клуба Английской премьер-лиги.

Рэмси перешёл в «Ювентус» из «Арсенала» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил четыре мяча.

Ранее «Ювентус» обновил рекорд по числу выходов в финал Кубка Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить