«Ювентус» обновил рекорд по числу выходов в финал Кубка Италии по футболу

Туринский футбольный клуб «Ювентус» обновил собственный рекорд по числу выходов в финал Кубка Италии.

После победы над «Миланом» в двухматчевой серии «Ювентус» 19-й раз вышел в финал национального Кубка по футболу. Таким образом, туринская команда обновила собственный рекорд по данному показателю. Второе место по числу выходов в финал Кубка Италии занимает «Рома» (17), на третьей позиции расположился «Милан» (14), далее следует «Интер» (13).

Кроме того, «Ювентус» занимает первое место и по числу побед в Кубке Италии. На данный момент в активе туринцев 13 трофеев. В активе «Ромы» девять кубков.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.