«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии
- Reuters
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 0:0.
Уже на 16-й минуте матча арбитр встречи Даниэле Орсато назначил 11-метровый за игру рукой в штрафной «Милана» после розыгрыша углового. Мяч после удара Криштиану Роналду с точки попал в штангу.
«Милан» с 17-й минуты играл вдесятером после удаления Анте Ребича за грубый фол на Данило.
По сумме двух матчей 1:1 (1:1) за счёт гола на выезде в финал вышел «Ювентус», где его соперником станет победитель противостояния миланского «Интера» и неаполитанского «Наполи» (0:1).
Ранее сообщалось, что футбольные матчи в Италии начнутся с минуты молчания в память об умерших от коронавируса.