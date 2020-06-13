«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Туринский «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в ответном матче 1/2 Кубка Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 0:0.

Уже на 16-й минуте матча арбитр встречи Даниэле Орсато назначил 11-метровый за игру рукой в штрафной «Милана» после розыгрыша углового. Мяч после удара Криштиану Роналду с точки попал в штангу.

«Милан» с 17-й минуты играл вдесятером после удаления Анте Ребича за грубый фол на Данило.

По сумме двух матчей 1:1 (1:1) за счёт гола на выезде в финал вышел «Ювентус», где его соперником станет победитель противостояния миланского «Интера» и неаполитанского «Наполи» (0:1).

Ранее сообщалось, что футбольные матчи в Италии начнутся с минуты молчания в память об умерших от коронавируса.