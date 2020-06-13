Источник: «Брешия» подаст в суд на Балотелли и его агента

Клуб итальянской Серии А «Брешия» готовится подать в суд на форварда команды Марио Балотелли, а также его агента Мино Райолу,

Об этом сообщает Football Italia. Одной из причин иска являются заявления агента и игрока о том, что клуб не сделал форварду ни одного теста на коронавирус, несмотря на требования лиги проверять каждого игрока. Также Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил нападающему документ, извещающий о том, что он уволен. Утверждалось, что причиной стал отказ футболиста от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио заявлял, что не появлялся на тренировках из-за болезни и выслал в офис «Брешии» справку о своей недееспособности.

Балотелли выступает в составе «Брешии» с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил пять голов.

Ранее президент «Брешии» заявил, что Балотелли покинет клуб.