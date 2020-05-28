Президент «Брешии» заявил, что Балотелли покинет клуб

Президент итальянского футбольного клуба «Брешия» Массимо Челлино заявил, что нападающий сборной Италии Марио Балотелли покинет команду по окончании сезона.

«Он странный парень, он больше не думает о нас. Я воспринимаю это как данность. Его контракт аннулируется автоматически в случае вылета в серию В, так что, скорее всего, он станет свободным агентом, учитывая наше положение», — цитирует слова Челлино Football Italia.

По его словам, в клубе действительно верили, что Балотелли сможет помочь команде.

«Мы разочарованы в нём», — подчеркнул Челлино.

В активе Балотелли 36 матчей за сборную Италии, в которых он забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года и бронзовым — Кубка конфедераций 2013 года.

Ранее Балотелли рассказал, что первые три дня на карантине ел картон.