Президент «Брешии» заявил, что Балотелли покинет клуб

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Президент итальянского футбольного клуба «Брешия» Массимо Челлино заявил, что нападающий сборной Италии Марио Балотелли покинет команду по окончании сезона.
Президент «Брешии» заявил, что Балотелли покинет клуб
  • Reuters

«Он странный парень, он больше не думает о нас. Я воспринимаю это как данность. Его контракт аннулируется автоматически в случае вылета в серию В, так что, скорее всего, он станет свободным агентом, учитывая наше положение», — цитирует слова Челлино Football Italia.

По его словам, в клубе действительно верили, что Балотелли сможет помочь команде.

«Мы разочарованы в нём», — подчеркнул Челлино.

В активе Балотелли 36 матчей за сборную Италии, в которых он забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года и бронзовым — Кубка конфедераций 2013 года.

Ранее Балотелли рассказал, что первые три дня на карантине ел картон.

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