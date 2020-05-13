Балотелли рассказал, что первые три дня на карантине ел картон

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Футболист «Брешии» Марио Балотелли рассказал, как проводил время во время карантина.
Балотелли рассказал, что первые три дня на карантине ел картон
  • Reuters

Итальянский спортсмен признался, что столкнулся с голодом из-за неумения готовить.

«Первые три дня я в основном ел картон и пытался откусить куски от стен, потому что ничего не умею готовить. К счастью, потом я смог заказать доставку еды», — цитирует Балотелли Football Italia.

Футболист признался, что за время карантина разучился обращаться с мячом.

«Если вы дадите мне мяч прямо сейчас, то я не смогу его обработать одним касанием. Прошло два месяца с тех пор, как я в последний раз прикасался к мячу», — отметил нападающий.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии A проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня.

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