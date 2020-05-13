СМИ: Клубы итальянской Серии A проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня
- РИА Новости
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, большинство клубов проголосовали за возобновление сезона 13 июня.
При этом окончательное решение о возобновлении будет принимать правительство страны.
Чемпионат Италии по футболу, как и многие спортивные соревнования, был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что медики клубов Серии А недовольны протоколом возобновления сезона и грозят увольнением.