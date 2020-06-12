«Хетафе» проиграл «Гранаде» в матче Примеры
- @GranadaCde
Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Хетафе» забил первым. На 20-й минуте отличился Давид Тимор. «Гранада» ответила дублем Карлоса Фернандеса, забившего на 70-й и 79-й минутах.
«Хетафе» с 46 очками остался на пятом месте в турнирной таблице Примеры. «Гранада», набрав 41 очко, поднялась на восьмое место.
В прошедшем 11 июня матче, ставшем первым в Примере после возобновления сезона, «Севилья» благодаря голам Лукаса Окампоса и Фернандо со счётом 2:0 на своём поле обыграла «Реал Бетис».
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в «Реале».