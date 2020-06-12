С экс-главы IBU сняты обвинения в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

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Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг более не обвиняется властями Норвегии в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.
С экс-главы IBU сняты обвинения в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов
  • Reuters

«Норвежские власти взяли на себя лишь часть расследования, которая связана с подозрением в коррупции. Это означает, что предполагаемое участие Андерса Бессеберга в допинговом мошенничестве со стороны российских спортсменов больше не будет расследоваться ни в Норвегии, ни в Австрии», — сказал адвокат Бессеберга Норберт Весс TV2.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен на этап Кубка мира, прибыли следователи и, согласно австрийскому уголовному производству, уведомили нескольких российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, которые были допущены в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. По словам следователей, их подозрения основаны на переписке Бессеберга и бывшего генерального секретаря организации Николь Рёш.

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