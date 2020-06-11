Драчёв назвал внутренним делом долги СБР перед отелями
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал заявление, что у организации имеются задолженности перед отелями, в которых останавливались члены сборной России на время соревнований.
- РИА Новости
«Это внутренняя тема, не надо её поднимать. Идёт внутренняя работа, мы разбираемся», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Ранее бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что у СБР есть долги перед отелями.
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