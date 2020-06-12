Сорокин: Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой на Евро-2020

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Член исполкома Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) и глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что город готов принять больше матчей турнира в случае необходимости.
Сорокин: Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой на Евро-2020
  • РИА Новости

«Теоретически это возможно. Любой город может принять больше четырёх матчей. Пока рано говорить, я бы подождал момента, когда уже точно будет понятно, кто сможет или не сможет принять матчи, и уже тогда делал бы какие-то заявления. Если ситуация изменится, то мы обсудим это и с политическим руководством страны, и с городом. Думаю, что технически Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА. В целом УЕФА исходит из того, что концепция сохранится, и все 12 городов примут матчи Евро. 17 июня на исполкоме будет подведена черта», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ожидается, что турнир пройдёт в 12 городах континента.

Ранее Сорокин заявил, что оргкомитет готов к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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