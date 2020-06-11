Сорокин заявил, что оргкомитет готов к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Член исполкома Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) и глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о готовности комитета к матчам чемпионата Европы.
Сорокин заявил, что оргкомитет готов к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Мы были готовы раньше, готовы и сейчас. Стадион у нас прекрасен, как и сам город. Конечно, пандемия внесла определённую смуту, но мы адаптируемся. Сейчас пытаемся увязать в своём планировании матчи Евро-2020 с финалом Лиги чемпионов. Эта задача нетривиальная. Оба события (без преувеличения) — грандиозные для мирового футбола, привлекают большое количество болельщиков на стадионы и к телеэкранам. За прошедший период мы с успехом завершили свою работу, подтвердили все гарантии — как правительственные, так и со стороны города», — заявил Сорокин ТАСС.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Из-за пандемии коронавируса турнир перенесён на 2021 год.

Ранее Сорокин прокомментировал решение проводить матчи РПЛ со зрителями.

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