Агент: у Алексея Миранчука может получиться в Европе

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука заиграть в топовых европейских чемпионатах.
Агент: у Алексея Миранчука может получиться в Европе
  • РИА Новости

«Алексей Миранчук, как и его брат Антон, даёт понять, что хочет поиграть в Европе. Это правильно. Пробовать свои силы в Европе надо, когда находишься на пике. Тем более, перед глазами есть опыт Александра Головина, у которого успешно складывается за границей. Считаю, что и у Миранчука может получиться. У него отличные данные, и он находится в расцвете сил», — цитирует Сафонова Betonmobile.

Также агент добавил, что не советует футболисту подписывать долгосрочное соглашение с «Локомотивом», поскольку это уменьшит его шансы на отъезд за рубеж.

Ранее СМИ назвали ещё два итальянских клуба, претендующих на Алексея Миранчука.

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