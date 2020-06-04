СМИ назвали ещё два итальянских клуба, претендующих на Алексея Миранчука

Итальянские «Аталанта» и «Рома» заинтересованы в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, оба клуба прорабатывают возможность трансфера в ближайшее трансферное окно, которое откроется в Италии 1 сентября.

В сезоне-2019/20 Алексей Миранчук сыграл за железнодорожников 26 официальных матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее агент высказался об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Фиорентины».