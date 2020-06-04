Агент высказался об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Фиорентины»

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны итальянской «Фиорентины».
Агент высказался об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Фиорентины»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведёт с нами переговоры», — приводит слова Шпинёва Sportbox.

Миранчук в текущем сезоне провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач. 

«Фиорентина» после 26 туров располагается на 13-м месте в турнирной таблице Серии А. 

Ранее Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина.

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