Агент высказался об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Фиорентины»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны итальянской «Фиорентины».

«Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что «Фиорентина» ведёт с нами переговоры», — приводит слова Шпинёва Sportbox.

Миранчук в текущем сезоне провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

«Фиорентина» после 26 туров располагается на 13-м месте в турнирной таблице Серии А.

Ранее Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина.