Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением об экс главном тренере клуба Юрии Сёмине.
Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина
  • © РИА Новости

«Он эмоциональный, любил вставить пистонов! Юрий Палыч всё время говорил про шипы. Он любил высокие железные, я же отдавал предпочтение обычным 13-шиповкам. В один момент сказал: «Юрий Палыч, давайте договоримся, что если я забиваю в 13-шиповках, то мы ничего не меняем. Я забил, и с тех пор Юрий Палыч стал менее требовательным к этому», — цитирует Миранчука пресс-служба клуба.

73-летний Юрий Сёмин покидает свой пост в связи с истечением срока контракта. Его место займёт 40-летний сербский специалист Марко Николич.

Ранее Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».

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