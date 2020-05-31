Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением об экс главном тренере клуба Юрии Сёмине.

«Он эмоциональный, любил вставить пистонов! Юрий Палыч всё время говорил про шипы. Он любил высокие железные, я же отдавал предпочтение обычным 13-шиповкам. В один момент сказал: «Юрий Палыч, давайте договоримся, что если я забиваю в 13-шиповках, то мы ничего не меняем. Я забил, и с тех пор Юрий Палыч стал менее требовательным к этому», — цитирует Миранчука пресс-служба клуба.

73-летний Юрий Сёмин покидает свой пост в связи с истечением срока контракта. Его место займёт 40-летний сербский специалист Марко Николич.

Ранее Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».