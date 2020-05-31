Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил за совместную работу тренера Юрия Сёмина, покидающего пост наставника железнодорожников.

«Хочу сказать спасибо Юрию Павловичу за эти два года. Все знают, что он хороший тренер, одержавший столько побед с «Локомотивом». Но самое важное, что он хороший человек, всегда с улыбкой на лице. Я желаю Юрию Павловичу удачи на новом пути!» — сказал Крыховяк в интервью пресс-службе «Локомотива».

73-летний Сёмин покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. Его преемником станет 40-летний серб Марко Николич.

Ранее Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров.