Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

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Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил за совместную работу тренера Юрия Сёмина, покидающего пост наставника железнодорожников.
Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
  • globallookpress.com

«Хочу сказать спасибо Юрию Павловичу за эти два года. Все знают, что он хороший тренер, одержавший столько побед с «Локомотивом». Но самое важное, что он хороший человек, всегда с улыбкой на лице. Я желаю Юрию Павловичу удачи на новом пути!» — сказал Крыховяк в интервью пресс-службе «Локомотива». 

73-летний Сёмин покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. Его преемником станет 40-летний серб Марко Николич.

Ранее Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров.

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