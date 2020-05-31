Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
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«Хочу сказать спасибо Юрию Павловичу за эти два года. Все знают, что он хороший тренер, одержавший столько побед с «Локомотивом». Но самое важное, что он хороший человек, всегда с улыбкой на лице. Я желаю Юрию Павловичу удачи на новом пути!» — сказал Крыховяк в интервью пресс-службе «Локомотива».
73-летний Сёмин покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. Его преемником станет 40-летний серб Марко Николич.
Ранее Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров.