Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили
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Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Причиной стали последствия пандемии коронавируса.
Ранее были отменены этапы в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции. На неопределённый срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании и Канаде. Сезон-2020 начнётся двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге 3—5 июля и 10—12 июля.
Ране экс-пилот Ferrari объяснил, почему Феттелю не удалось повторить путь Шумахера.