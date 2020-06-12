Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.

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Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Причиной стали последствия пандемии коронавируса. Ранее были отменены этапы в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции. На неопределённый срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании и Канаде. Сезон-2020 начнётся двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге 3—5 июля и 10—12 июля. Ране экс-пилот Ferrari объяснил, почему Феттелю не удалось повторить путь Шумахера.