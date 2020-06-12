Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Короткая ссылка
Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Причиной стали последствия пандемии коронавируса.

Ранее были отменены этапы в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции. На неопределённый срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании и Канаде. Сезон-2020 начнётся двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге 3—5 июля и 10—12 июля.

Ране экс-пилот Ferrari объяснил, почему Феттелю не удалось повторить путь Шумахера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить