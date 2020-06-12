Экс-пилот Ferrari объяснил, почему Феттелю не удалось повторить путь Шумахера

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Бывший гонщик Ferrari Жан Алези поддержал решение Себастьяна Феттеля уйти из команды, сравнив его карьеру с достижениями семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Экс-пилот Ferrari объяснил, почему Феттелю не удалось повторить путь Шумахера
  • Reuters

«Феттель стал чемпионом мира, поскольку за ним стояла целая команда, а не из-за удачи, как это бывает в спорте. Не забывайте: когда Шумахер пришёл в Ferrari, он взял с собой ключевых руководителей Benetton. И всё равно ему потребовалось пять лет, чтобы выиграть титул. Феттель же пришёл со шлемом, гоночным комбинезоном и опытом. Это не сработало. Поэтому хорошо, что он уходит. В противном случае Себ рискует репутацией, которую заслужил, завоевав четыре титула», — цитирует Алези GrandPX

Себастьян Феттель является самым молодым чемпионом мира по автогонкам класса «Формула-1». Все свои четыре титула немец завоевал, выступая за Red Bull. С 2015 года он выступал за Ferrari.

Ранее сообщалось, что FIA хочет избежать столпотворения на стартовой решётке «Формулы-1».

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