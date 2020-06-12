USADA оправдало боксёршу, выявив, что допинг попал в её организм половым путём

Член олимпийской сборной США по боксу Вирджиния Фукс не была наказана Антидопинговым агентством США (USADA) по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

USADA по итогам расследования установило, что следы запрещённых веществ попали в организм Фукс при половом контакте и вины боксёрши в положительном результате допинг-теста нет.

Фукс является двукратной победительницей национального чемпионата США в весовой категории до 51 кг и бронзовой призёркой чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что в США проводят эксперимент с дистанционным тестированием на допинг.