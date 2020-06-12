«Барселона» запросила данные по 19-летнему аргентинскому футболисту Альмаде

«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Тьяго Альмаде.

«Я знаю, что технический секретариат «Барселоны» запрашивал данные по Альмаде. Но ему всего 19 лет, он должен продолжать расти. Если поступит выгодное для футболиста и клуба предложение, мы, скорее всего, рассмотрим его», — приводит слова менеджера клуба Пабло Кавальеро Crack Deportivo.

В нынешнем сезоне Альмада провёл за «Велес Сарсфилд» 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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