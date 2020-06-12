«Барселона» запросила данные по 19-летнему аргентинскому футболисту Альмаде
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«Я знаю, что технический секретариат «Барселоны» запрашивал данные по Альмаде. Но ему всего 19 лет, он должен продолжать расти. Если поступит выгодное для футболиста и клуба предложение, мы, скорее всего, рассмотрим его», — приводит слова менеджера клуба Пабло Кавальеро Crack Deportivo.
В нынешнем сезоне Альмада провёл за «Велес Сарсфилд» 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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