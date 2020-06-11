СМИ: «Манчестер Юнайтед» может приобрести Фати вместо Санчо

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает The Daily Express. По информации источника, английский клуб может предпочесть 17-летнего испанца полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо, поскольку стоимость англичанина намного выше.

В текущем сезоне Фати провёл 24 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил пять мячей при одной голевой передаче.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» намерена выручить £115 млн с продажи Санчо.