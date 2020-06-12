Легенда «Валенсии» считает, что карьеру Черышева испортили травмы

Экс-футболист «Валенсии» и сборной Испании Гаиска Мендьета считает, что российский полузащитник команды Денис Черышев мог добиться больших успехов в карьере, если бы ему не мешали травмы.

«Черышев — воспитанник «Реала», всю карьеру провёл в Ла Лиге. Он давно выступает на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, то мог бы добиться большего. Но что есть, то есть. Думаю, он поможет «Валенсии» в оставшихся матчах. А что будет летом — большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды», — приводит слова Мендьеты газета «Известия».

Денис Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. За это время 29-летний футболист провёл за левантийцев 71 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее отец Черышева заявил, что его сын подошёл в неоптимальной форме к возобновлению сезона.