Легенда «Валенсии» считает, что карьеру Черышева испортили травмы

Короткая ссылка
Экс-футболист «Валенсии» и сборной Испании Гаиска Мендьета считает, что российский полузащитник команды Денис Черышев мог добиться больших успехов в карьере, если бы ему не мешали травмы.
Легенда «Валенсии» считает, что карьеру Черышева испортили травмы
  • Reuters

«Черышев — воспитанник «Реала», всю карьеру провёл в Ла Лиге. Он давно выступает на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, то мог бы добиться большего. Но что есть, то есть. Думаю, он поможет «Валенсии» в оставшихся матчах. А что будет летом — большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды», — приводит слова Мендьеты газета «Известия».

Денис Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. За это время 29-летний футболист провёл за левантийцев 71 матч, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее отец Черышева заявил, что его сын подошёл в неоптимальной форме к возобновлению сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить