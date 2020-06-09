Отец Черышева заявил, что его сын подошёл в неоптимальной форме к возобновлению сезона

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, в какой форме пребывает его сын перед возобновлением сезона в Примере.

«Денис далёк от оптимальной формы? Как и большинство футболистов. Есть игроки, у которых есть дом и территория при нём, они могли во время коронавируса побегать, заняться спортом. А ребята, которые живут в квартирах, практически два месяца не выходили из дома, только недавно начали это делать, когда разрешили заниматься спортом», — цитирует Черышева-старшего РИА Новости.

По его мнению, всем игрокам будет тяжело в первых играх после перерыва. Он отметил, что его сын полон желания вернуться на поле, но слишком мало времени прошло для возвращения.

«Сначала тренировались в группах по четыре человека, потом по десять, потом по 14, то есть сейчас началась только вторая неделя, когда команда тренируется в полном составе. Думаю, пять замен будут идти на пользу игрокам, ведь они ещё физически не готовы», — подчеркнул Черышев-старший.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Возобновление сезона Примеры запланировано на 11 июня, а Сегунды — на 10 июня.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет семь игр Примеры в первом туре после возобновления сезона в Испании.