Кариус намерен побороться за место в основе «Ливерпуля»

Немецкий голкипер английского клуба «Ливерпуль» Лорис Кариус заявил, что намерен побороться за место в основном составе команды.

«Я очень хочу играть в футбол. И точно не хочу покидать «Ливерпуль», чтобы и в клубе похуже быть вторым номером. Другое дело, что я в принципе расслаблен. И не собираюсь никуда уходить. Сейчас мне надо надавить на газ — в смысле выкладываться на все 100% в «Ливерпуле». Показать себя на тренировках. В Англии второй голкипер всегда получает шансы. Я в лучшем клубе на земле, буду играть за титулы, с партнёрами высочайшего класса. Что ещё нужно? У меня всё хорошо в клубе. Буду бороться за место в основе», — приводит слова Кариуса Transfermarkt.

В финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом» Кариус допустил две серьёзные ошибки, которые привели к поражению «Ливерпуля» со счётом 3:1. После этого на вратаря обрушилась критика. В результате он был отдан в аренду в турецкий «Бешикташ», который покинул в апреле, разорвав контракт в одностороннем порядке.

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