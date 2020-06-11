ВФЛА не стала лишать лицензии тренера Ухова и Школиной

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По итогам заседания бюро президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было принято решение не лишать тренерской лицензии олимпийского чемпиона 2000 года по прыжкам в высоту Сергея Клюгина за его работу с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной.
ВФЛА не стала лишать лицензии тренера Ухова и Школиной
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, помимо Клюгина, среди воспитанников которого значатся дисквалифицированные Школина и Ухов, свои тренерские лицензии сохранили Виктория Клюгина и Ольга Шемигон.

При этом на два года лицензии была лишена Елена Попова, чьи подопечные Андрей Белоконь и Валентина Галимова были дисквалифицированы за допинг.

Отмечается, что вопрос об отзыве тренерской лицензии у Натальи Хрущелёвой будет рассмотрен на следующем заседании бюро президиума ВФЛА. За допинг были дисквалифицированы четверо её подопечных: Рудольф Верховых, Андрей Исайчев, Анна Князева и Александра Степанова.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Лебедева встала на защиту Клюгина в ситуации с ВФЛА.

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