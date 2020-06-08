Олимпийская чемпионка Лебедева встала на защиту Клюгина в ситуации с ВФЛА

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева высказалась о намерении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) лишить Сергея Клюгина тренерской лицензии за работу с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной.

«ВФЛА действительно сейчас ужесточила правила, чтобы показать, что она ведёт борьбу с допингом. Несколько месяцев назад Минспорт выпустил указ, в соответствии с которым каждая организация должна проанализировать количество дисквалифицированных спортсменов и тренеров и принять соответствующие меры. Но конкретные меры указаны не были. Кроме того, есть уголовная ответственность. Но проблема в том, что Ухов был дисквалифицирован за нарушения 2012 года, а санкции к тренерам применяются сейчас, хотя дело ещё не закрыто», — сказала Лебедева в интервью RT.

По её мнению, Клюгину в данной ситуации должен помочь Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которым федерация не имеет права лишать специалиста работы.

«Мне кажется, в ВФЛА начали немного не с того. Сейчас перед ними стоят другие задачи. Найти те же $5 млн, решить вопрос с нейтральными атлетами. Но проблема ещё и в том, что руководство федерации не пытается наладить конструктивный диалог с тренерами. Клюгин — олимпийский чемпион, это стоило бы сделать хотя бы в знак уважения. Поэтому я выступаю на стороне тренеров», — добавила Лебедева.