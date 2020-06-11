Юрченко заявил, что ВФЛА ведёт переговоры с World Athletics по ситуации со штрафом и нейтральными статусами

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал позицию организации по вопросу взаимосвязи выплаты штрафа World Athletics и выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса.

«Позиция по увязке World Athletics уплаты штрафа ВФЛА с выдачей нашим легкоатлетам нейтрального статуса обсуждалась на заседании достаточно серьёзно. Наша позиция отражена в соответствующем решении. Конечно, мы доведём его до сведения наших коллег из World Athletics, переговоры с которыми продолжаются», — приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА.

Ранее ВФЛА выступила с заявлением относительно позиции World Athletics о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса только после оплаты организацией штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля.