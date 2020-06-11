Кашшаи рассказал, будут ли арбитры наказывать игроков за совместное празднование голов

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, будут ли арбитры наказывать игроков за празднование голов после возобновления чемпионата в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Такого точно не будет. Есть рекомендация, чтобы игроки меньше соприкасались, но от IFAB нет строгих указаний наказывать игроков за празднование голов в нынешних условиях. А мы делаем всё как предписывает закон игры, так что всё будет как обычно. Надо ещё учитывать, что все участники матча допускаются на стадион лишь при отрицательном тесте на коронавирус, поэтому не думаю, что вероятность заразиться во время игры так высока», — приводит слова Кашшаи «Чемпионат».

Он отметил, что арбитрам дана рекомендация не приближаться к игрокам менее чем на 1,5 метра.

«Но надо понимать, что футбол — это не видеоигра, тут настоящие эмоции. Так что если рефери подойдёт к игроку на метр, то ничего в этом такого нет», — добавил глава департамента.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее Кашшаи заявил, что VAR будет работать не на всех матчах РПЛ.