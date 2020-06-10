Кашшаи заявил, что VAR будет работать не на всех матчах РПЛ

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, как будет работать система VAR после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кашшаи заявил, что VAR будет работать не на всех матчах РПЛ
  • РИА Новости

«После возобновления чемпионата мы продолжим использовать систему. Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать её на всех матчах тура — расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость VAR-центра — четыре игры в день», — приводит слова Кашшаи «Чемпионат».

Он отметил, что таким образом VAR будет работать на 95—98% матчей оставшейся части сезона.

«Сделать календарь с четырьмя матчами в день не получается. Пока ещё не решено, по какому принципу будут выбираться матчи, которые пройдут без использования VAR. Но повторю: это всего 2—5% от общего количества игр, то есть примерно шесть-семь матчей за все восемь туров», — добавил функционер.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи РПЛ будут показаны на канале «Матч ТВ».

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