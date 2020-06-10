Кашшаи заявил, что VAR будет работать не на всех матчах РПЛ

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал, как будет работать система VAR после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После возобновления чемпионата мы продолжим использовать систему. Из-за сложного календаря, к сожалению, мы не сможем задействовать её на всех матчах тура — расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость VAR-центра — четыре игры в день», — приводит слова Кашшаи «Чемпионат».

Он отметил, что таким образом VAR будет работать на 95—98% матчей оставшейся части сезона.

«Сделать календарь с четырьмя матчами в день не получается. Пока ещё не решено, по какому принципу будут выбираться матчи, которые пройдут без использования VAR. Но повторю: это всего 2—5% от общего количества игр, то есть примерно шесть-семь матчей за все восемь туров», — добавил функционер.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи РПЛ будут показаны на канале «Матч ТВ».