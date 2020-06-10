Оставшиеся матчи РПЛ будут показаны на «Матч ТВ»

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Российская премьер-лига (РПЛ), клубы и «Матч ТВ» договорились о показе оставшихся игр сезона.
Оставшиеся матчи РПЛ будут показаны на «Матч ТВ»
  • РИА Новости

Поскольку на стадионы планируется пускать минимальное количество зрителей, было принято решение о показе матчей в федеральном эфире. Также все игры можно будет посмотреть в прямом эфире на «Матч Премьер».

«Люди соскучились по нашему футболу, очень многие с радостью воспримут известие о возвращении футбола на стадионы и на телевизионные экраны», — отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана может перейти в «Крылья» или «Рубин».

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