Игрок сборной Казахстана может перейти в «Крылья» или «Рубин»

Футболист казахстанского «Тобола» Роман Муртазаев в ближайшее транферное окно может перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает meta-ratings.kz. По данным источника, прошедшей зимой 26-летний игрок вёл переговоры с тульским «Арсеналом». Однако переход не состоялся по неизвестным причинам. Теперь на Муртазаева претендуют самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

С 2016 года Муртазаев выступает за сборную Казахстана, в рядах которой провёл 22 игры и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Николай Димитров принял решение завершить карьеру.