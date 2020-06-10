Игрок сборной Казахстана может перейти в «Крылья» или «Рубин»
- Reuters
Об этом сообщает meta-ratings.kz. По данным источника, прошедшей зимой 26-летний игрок вёл переговоры с тульским «Арсеналом». Однако переход не состоялся по неизвестным причинам. Теперь на Муртазаева претендуют самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».
С 2016 года Муртазаев выступает за сборную Казахстана, в рядах которой провёл 22 игры и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Николай Димитров принял решение завершить карьеру.