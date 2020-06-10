Игрок сборной Казахстана может перейти в «Крылья» или «Рубин»

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Футболист казахстанского «Тобола» Роман Муртазаев в ближайшее транферное окно может перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игрок сборной Казахстана может перейти в «Крылья» или «Рубин»
  • Reuters

Об этом сообщает meta-ratings.kz. По данным источника, прошедшей зимой 26-летний игрок вёл переговоры с тульским «Арсеналом». Однако переход не состоялся по неизвестным причинам. Теперь на Муртазаева претендуют самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».

С 2016 года Муртазаев выступает за сборную Казахстана, в рядах которой провёл 22 игры и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Николай Димитров принял решение завершить карьеру.

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