Драчёв заявил, что в условиях пандемии сложно говорить о сроках восстановления СБР

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции сложно говорить о сроках восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Драчёв заявил, что в условиях пандемии сложно говорить о сроках восстановления СБР
  • РИА Новости

«Сейчас даже о сроках встречи говорить тяжело, не говоря уже про какие-то дальнейшие действия, включая восстановление. Взаимодействие с IBU у нас было и постоянно происходит. Главный вопрос — когда начнётся контактное взаимодействие, а не по телефону и письмам. Хотелось бы во время встречи обсудить все вопросы взаимодействия, в том числе и восстановления. Сейчас отменён летний чемпионат мира, перенесён конгресс», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее Сергей Голиков сообщил, что долги СБР составляют порядка 7 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить