Драчёв заявил, что в условиях пандемии сложно говорить о сроках восстановления СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции сложно говорить о сроках восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Сейчас даже о сроках встречи говорить тяжело, не говоря уже про какие-то дальнейшие действия, включая восстановление. Взаимодействие с IBU у нас было и постоянно происходит. Главный вопрос — когда начнётся контактное взаимодействие, а не по телефону и письмам. Хотелось бы во время встречи обсудить все вопросы взаимодействия, в том числе и восстановления. Сейчас отменён летний чемпионат мира, перенесён конгресс», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее Сергей Голиков сообщил, что долги СБР составляют порядка 7 млн рублей.