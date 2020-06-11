СМИ: Еврокубок увеличил квоту для российских баскетбольных клубов на следующий сезон

Руководство баскетбольного Еврокубка приняло решение выделить три слота для команд Единой лиги ВТБ на сезон-2020/2021.

Как сообщает Eurohoops, в следующем сезоне смогут участвовать по три клуба из Испании, Адриатической лиги и Единой лиги ВТБ, по два — из Франции, Германии, Италии и Турции, по одному — из Греции, Литвы, Польши, ещё один из представителей Бельгии, Израиля или Нидерландов. Ещё три места будут распределены с помощью специальных приглашений.

В минувшем сезоне в Еврокубке выступали казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Ранее сообщалось, что Евролига и Еврокубок были досрочно завершены без определения победителей.