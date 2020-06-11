Ребров раскрыл, чем занимался в перерывах между тренировками в Тарасовке

Короткая ссылка
Вратарь «Спартака» Артём Ребров выразил радость по поводу возвращения к тренировочной деятельности на клубной базе в Тарасовке.
Ребров раскрыл, чем занимался в перерывах между тренировками в Тарасовке
  • РИА Новости

По его словам, на первом сборе все игроки команды быстро вернули необходимые кондиции. Игроки и тренеры выполнили серьёзный объём работы, ударно потрудились и уже готовы к матчу против тульского «Арсенала», написал Ребров в Instagram.

«Кроме того, хотелось бы отметить, что тренировки проходили в родной Тарасовке. Мы снова оказались в своих пронизанных спартаковским духом номерах! В перерывах между насыщенными тренировками успел прочитать несколько интереснейших книг, повысить уровень владения английским языком и в целом «прокачать» себя», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что сын нападающего «Урала» Павла Погребняка высказал своё мнение о проблеме расизма в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить