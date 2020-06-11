Ребров раскрыл, чем занимался в перерывах между тренировками в Тарасовке

Вратарь «Спартака» Артём Ребров выразил радость по поводу возвращения к тренировочной деятельности на клубной базе в Тарасовке.

По его словам, на первом сборе все игроки команды быстро вернули необходимые кондиции. Игроки и тренеры выполнили серьёзный объём работы, ударно потрудились и уже готовы к матчу против тульского «Арсенала», написал Ребров в Instagram.

«Кроме того, хотелось бы отметить, что тренировки проходили в родной Тарасовке. Мы снова оказались в своих пронизанных спартаковским духом номерах! В перерывах между насыщенными тренировками успел прочитать несколько интереснейших книг, повысить уровень владения английским языком и в целом «прокачать» себя», — добавил спортсмен.

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