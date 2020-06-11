Зайцева считает, что в СБР нет единства и царит полная разрозненность

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Известная в недавнем прошлом российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала ситуацию в Союзе биатлонистов России.
Зайцева считает, что в СБР нет единства и царит полная разрозненность
  • РИА Новости

На 11 июля запланирована внеочередная конференция СБР, на которой может быть избран новый президент организации. Действующий глава СЮР Владимир Драчёв советует региональным федерациям бойкотировать конференцию.

По мнению Зайцевой, в СБР нет единства и наблюдается полная разрозненность.

«Я не хочу никого судить, потому что я не там. Видно, что люди преследуют разные цели. Работать в федерации, я считаю, это не значит обогащаться деньгами. Это общественная организация, которая работает на благо развития спорта в России и в мире, популяризирует биатлон, развивает детский спорт. Но такое ощущение, что там люди захотели заработать денег», — заявила Зайцева в прямом эфире в Instagram ГБУ «ЦФКиС ТиНАО Москвы».

Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону.

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