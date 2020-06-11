Зайцева считает, что в СБР нет единства и царит полная разрозненность

Известная в недавнем прошлом российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала ситуацию в Союзе биатлонистов России.

На 11 июля запланирована внеочередная конференция СБР, на которой может быть избран новый президент организации. Действующий глава СЮР Владимир Драчёв советует региональным федерациям бойкотировать конференцию.

По мнению Зайцевой, в СБР нет единства и наблюдается полная разрозненность.

«Я не хочу никого судить, потому что я не там. Видно, что люди преследуют разные цели. Работать в федерации, я считаю, это не значит обогащаться деньгами. Это общественная организация, которая работает на благо развития спорта в России и в мире, популяризирует биатлон, развивает детский спорт. Но такое ощущение, что там люди захотели заработать денег», — заявила Зайцева в прямом эфире в Instagram ГБУ «ЦФКиС ТиНАО Москвы».

Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону.