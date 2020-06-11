Зайцева считает, что в СБР нет единства и царит полная разрозненность
- РИА Новости
На 11 июля запланирована внеочередная конференция СБР, на которой может быть избран новый президент организации. Действующий глава СЮР Владимир Драчёв советует региональным федерациям бойкотировать конференцию.
По мнению Зайцевой, в СБР нет единства и наблюдается полная разрозненность.
«Я не хочу никого судить, потому что я не там. Видно, что люди преследуют разные цели. Работать в федерации, я считаю, это не значит обогащаться деньгами. Это общественная организация, которая работает на благо развития спорта в России и в мире, популяризирует биатлон, развивает детский спорт. Но такое ощущение, что там люди захотели заработать денег», — заявила Зайцева в прямом эфире в Instagram ГБУ «ЦФКиС ТиНАО Москвы».
Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону.