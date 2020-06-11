Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев займёт должность администратора тренировочного процесса.

На сайте Министерства спорта были опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на сезон-2020/21. Помимо новой должности Хованцева, стоит отметить отсутствие в списке вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Валерия Польховского, хотя в списке СБР от 27 мая он присутствовал.

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