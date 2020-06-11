Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Первое место в табели о рангах занимает национальная команда Бельгии с 1765 баллами. На второй позиции расположилась сборная Франции (1733), а тройку замкнула Бразилия (1712).

Сборная России по футболу сохранила за собой 38-е место в генеральной классификации. В активе хозяев чемпионата мира 2018 года значится 1470 очков. Подопечные Станислава Черчесова опережают соперников из Исландии на пять баллов, а футболистов из Южной Кореи — на шесть.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение о необходимости ужесточения финансовых правил для клубов.