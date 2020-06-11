Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд.
Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Первое место в табели о рангах занимает национальная команда Бельгии с 1765 баллами. На второй позиции расположилась сборная Франции (1733), а тройку замкнула Бразилия (1712).

Сборная России по футболу сохранила за собой 38-е место в генеральной классификации. В активе хозяев чемпионата мира 2018 года значится 1470 очков. Подопечные Станислава Черчесова опережают соперников из Исландии на пять баллов, а футболистов из Южной Кореи — на шесть.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение о необходимости ужесточения финансовых правил для клубов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить