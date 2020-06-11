РФС включил бывших судей из Германии и Бельгии в состав экспертно-судейской комиссии

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о создании новой экспертно-судейской комиссии.

«Новое положение об ЭСК полностью соответствует принципам независимости и беспристрастности при рассмотрении спорных моментов матчей и будет оценивать только те ключевые спорные моменты, которые повлияли или могли повлиять на ход или исход встречи. По сравнению с прошедшей частью сезона состав ЭСК изменился. В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты — Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии. Мы уверены, их опыт будет востребован в работе ЭСК», — заявил Хачатурянц «Спорт-Экспрессу».

Ранее РФС и РПЛ попросили игроков после забитых голов не подбегать близко к трибунам.