РФС и РПЛ попросили игроков после забитых голов не подбегать близко к трибунам

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Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) призвали игроков отказаться от многих традиционных символичных действий после возобновления сезона.
РФС и РПЛ попросили игроков после забитых голов не подбегать близко к трибунам
  • globallookpress.com

«Футболистов попросили сдерживать свои эмоции после забитых голов или побед и не подбегать близко к трибунам. Это поможет избежать контактов и не будет провоцировать болельщиков. Необходимо, чтобы они не подходили ближе к полю и не нарушали дистанцию. Никто не запрещает командам благодарить своих болельщиков после матча, но делать это лучше, соблюдая дистанцию», — цитирует газета «Известия» источник в РПЛ.

РПЛ возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».

Ранее Кашшаи заявил, что VAR будет работать не на всех матчах РПЛ.

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