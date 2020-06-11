Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что в российских школах могут ввести урок регби.

«Сейчас ведём переговоры с Министерством просвещения РФ, чтобы в официальную программу подготовки по физической культуре на всех уровнях, в том числе в университетах и школах, вошло регби», — цитирует Артемьева ТАСС.

По словам председателя высшего совета ФРР, в настоящий момент во многих регионах регби включили в третий урок физкультуры. При этом Артемьев выразил уверенность, что в будущем данный вид спорта сумеет занять своё место в официальной программе учебных заведений всех уровней.

По состоянию на 9 марта 2020 года сборная России по регби занимает 20-е место в рейтинге Международного совета регби (IRB).

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что возобновление футбольного сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и старт чемпионата России по регби станут хорошим примером и для других спортивных федераций страны.