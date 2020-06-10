Матыцин надеется, что возобновление РПЛ и старт чемпионата России по регби станут примером и для других федераций

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что возобновление футбольного сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и старт чемпионата России по регби станут хорошим примером и для других спортивных федераций страны.
Матыцин надеется, что возобновление РПЛ и старт чемпионата России по регби станут примером и для других федераций
  • РИА Новости

«Уверен, что в ближайшее время мы вернёмся к проведению соревнований в обычном режиме. Возобновление спортивной жизни является позитивным фактором нормализации ситуации в стране и имеет важное социальное значение. Возвращение спортивных соревнований подарит огромную радость миллионам жителей России», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня, а чемпионат России по регби планируется начать днём ранее — 18 июня.

Ранее сообщалось, что Матыцин не видит необходимости для российских спортсменов проводить сборы за рубежом.

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